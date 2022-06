HISPAANIA REISIPÄEVIK ⟩ España, segunda parte – Teod on nagu sihvkad, aint et tundlate ja pärakuga

Sisenedes on siuke müstiline tunne, tume ruum võlvide ja kaartega, üksikud valgusallikad, pühamu ikkagist. Suht kohe on suur infotahvel, mis teatab, et enne mošeed oli basiilika ning pühamus ringi tuiates selgub, et see mošee aeg on hispaanlaste silmis suhteliselt tähtsusetu – näitused on erinevatest Rooma ja Ibeeria aegsetest artefaktidest, kristlikest kujukestest, inglitest ja krutsifiksidest. Inma sõnutsi on suhteliselt paradoksaalne, kuidas Hispaanias öeldakse endiste vallutajate kohta «nemad» ja «nende kultuur» kuigi see on ka osa «meist». See on umbes nii, et Õika arhitektid on eestlased aga seome selle pigem Nõukogude aja ja venelastega ning seetõttu paneks tiigiäärde mingi rookatusega palkmaja püsti.