MAARDU ⟩ Müstiline oaas täiesti teist tõugu inimestega

Ka suur osa enda isiklikust identifitseerimisest põhineb konfliktil n-ö eestlaseks ja venelaseks olemisel. See konflikt on vene peres kasvavale lapsele sisse juuritud ning hakkab avalduma eesti keele õppimisel. «Mõtled, et miks ma räägin seda keelt, aga ma pole sellel maal, kust see keel pärit on. Küsitled ennast ja see mõtteprotsess läheb ajaga üha edasi ja edasi. Kohtad eestlasi ja saad aru, et sa oled sama, aga ei ole ka sama,» räägib Anton. Vastuseid otsides ja ajalugu lugedes tundis ta, et süüdistab kõigis rahvuse ja identiteediga seonduvates probleemides Venemaad ja kõiki, kes on seal võimul. Ja ega see, mis nad korraldavad, ei aita suurele armastusele kaasa ka.