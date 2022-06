EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Brigitte Susanne Hunti must auk

«Vallaline kaunitar» on Brigitte kosmoseprogramm. Võitja viiakse taevasse, Brigitte avab äravalitu jaoks oma musta augu ja see, mis saab väljavalitust siis, kui see on ta sisse imenud, on juba teaduse seletada.

Teadlaste arvates jaguneks musta auku sisenemise reaalsus kaheks: ühes põleks lotovõitja ära, teises liiguks ta mustas augus edasi ega saaks üldse viga.

Brigittel on, mida pakkuda, must auk on vähemal väga tihe, selles on teadlased ühel nõul, selle tekkeks sobiva tiheda mateeria saab luua ainult suur täht, mida Brigitte kahtlemata ka on. Samas teeb mõtlikuks see, et musta augu moodustab täht, mille põlemismaterjal on otsa saanud, sestap seal tekibki nii tugev gravitatsiooniväli, et selle eest ei põgene isegi valgus.

Sügavamale musta auku liikudes tõmbub ruum aina enam kaardu ja on musta augu keskel lõpmatult kooldunud. Seda nimetatakse singulaarsuseks. Aeg ja ruum kaotavad oma tähtsuse ning füüsikaseadused seal enam ei kehti, sest need põhinevad ruumi ja aja mõistete kasutamisel.

Juba tegelikult musta augu äärel ei ole inimene võimeline enesele selgitama, mis temaga päriselt toimub.

Suures plaanis võib Eesti meeste südasuviseid märgasid unenägusid Brigittest põhjendada sündmuste horisondiga. Musta augu nähtavat piiri nimetatakse sündmuste horisondiks, mõnikord ka lõkspinnaks või Schwarzschildi raadiuseks, ehkki see viimane pole täpne. See on punkt, kus külgetõmbejõud alistab valguse püüde põgeneda. Niisamuti mõistuse püüde jalga lasta. Kui see piir ületada, pole enam mingit pääsu.

Mis juhtub aga selle õnnelikuga, kes saab sündmuste horisondist sammu Brigitte suunas astuda? Enamus teadlasi on seisukohal, et me näeksime tema kujutist seiskumas nagu siis, kui ekraanil jooksev film pausile panna. Kujutis püsiks liikumatult, horisondile laiali venitatud, kasvava kuumuse võimuses. Ruumi venimine, aja seiskumine ja Hawkingi radiatsiooni kuumus muudaks õnneliku lotovõitja tuhaks.