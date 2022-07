HISPAANIA REISIPÄEVIK ⟩ España, tercera parte – Granadas: me šobime šiia nagu maašikaš karu perše

Kodus lihtsalt hängime ja mängime Hiina poest ostetud kaartidega Hiina turakat, mitmeid raunde jutti. Kristil on kell 23:30 hammaam, vannid ja 30 mintsa massaaži. Poiss vajub peale pikka jauramist ära, jätan ta vanemate vendadega ning libisen välja, et Kristile vastu kõndida, osalt, sest nii on lahe, osalt, sest tunnen, et Kristi tahab minuga kell 1 öösel koju kõndida. Sitased hipid oma imelike soengute ja koertega on jõe äärest vanalinna turismi tsentrisse kolinud. Ootan kella ühest alates Kristit, vaatan telost instat ja feisbooki, uudiseid ja tegelt on nii pohhui, mis kell ta väljub, sest mul on tobi ja võrdsust ja sidrunivett ja õhtu on sume ja ma võin siin jummala kaua kükitada. Kristi väljub alles 1:30 või midagi sellist, koos uue sõbrannaga, kellega sees tuttavaks said. Uue sõbranna nimi on Jasmiin, ta vanemad on Taiwanist ja Tuneesiast, elab Inglismaal ja on samuti siin puhkamas. Teen ettepaneku sitaste hipide juurde jalutada, aga Kristi keeldub naerdes, et ta on selleks liiga puhas. Tegelikult hängime ikkagist hipide vahetus läheduses vanalinna keskel, ajame uue tuttavaga juttu. Jasmiinil on doktorikraad bioloogias, aga hetkel töötab krüptoga. Haige maailm on see, fucking PHD inimesed, kes võiksid teadusega tegeleda, peavad lõppeks krüptoga tegelema, sest nad tahavad ka inimese moodi elada. Jaurame mitmetele teemadel, kes-kus reisind on, millega tegelenud ja et ta võiks Eestisse tulla, kuna tahab sõbraga jalgrattamatkale kuskile minna. Jätame taaskohtumiseni, kontaktid on vahetatud ja jalutame tagasi.