KRÜPTO-KIRILL ⟩ Krüproregulatsioonid polegi nii halb mõte

Krüproregulatsioonid tulevad. Seekord, tundub Kirillile, ei pruugi see isegi halb mõte olla.

Sedakorda tunduvad reguleerijad EL-ist, USA-st ja isegi Hiinast ühtsed olevat. Rahvusvahelise Väärtpaberikomisjonide Organisatsiooni (IOSCO) esimehe Ashley Alderi sõnul loovad globaalsed tururegulaatorid järgmise aasta jooksul krüptovaluuta reeglite paremaks kooskõlastamiseks tõenäoliselt ühise asutuse.

Huvitav on selle juures see, et regulaatorid hakkavad eristama bitcoin'i ja 20 000 krüptomärki.

Seda kinnitab väärtpaberi- ja börsikomisjoni esimehe Gary Gensleri väljaütlus, et bitcoin on ainuke krüptovaluuta, mis on kaup ja millel on regulatiivne selgus. Sama on muide varem kinnitanud CFTC, Fed, EKP ja Jaapani keskpank.

Hea küsimus on, et mis saab ülejäänud 20 000 krüptovaluutast?

Kuulduste järgi tahetakse need krüptomärgid registreerida väärtpaberitena. Ja see on hea uudis. Selline järelevalve annab investoritele rohkem regulatiivset selgust ja usaldust.

Seda hirmu, et regulatsioonid võiksid tulevikus uute Lunade ja Terrade katastroofe ära hoida, ilmselt pole, pettusi toimub ka reguleeritud tööstusharudes. USA kõrge riskitasemega hüpoteeklaenude kriis, toormeturgude võltsimine, Bernie Madoffi ponzi skeem ja LTCM-i kokkuvarisemine olid kõik rangelt reguleeritud järelevalve all ja ükski regulaator ei suutnud nende juhtumist ära hoida. See tähendab – regulatsioon ei ole lahendus kõigele.

Nii et praegu kalduvad ka suurimad skeptikud rangema reguleerituse poole ja usuvad, et täielik anarhia pole parim võimalikest teedest.

Kirill on seda meelt, et praegu on turul passimise asemel palju mõistlikum rannas vedeleda ja ujumas käia. Me näeme veel palju-palju paremaid hindu. Ka bitcoin käib sügiseks 12–15 tuhande peal ära, kus ta pääseb. Aga kel on BTC peal midagi kinni, üldiselt muretsema ei pea, aeg parandab haavad ja nagu öeldud – hetkel on selle näol tegemist ainsa investeerimiskvaliteediga digitaalse varaga.