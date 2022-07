TARTU GRAAFIKAFESTIVAL ⟩ Hoiatus: kunst on ohtlik

Barberena reageering Trumpile oli napisõnaline. Üks tema ootamatumaid kujundeid on Fuck Your Wall, mis hiilgab barokses liialduses ja meenutab William Morrise loomingut. Kõige rohkem vaidlusi tekitanud teos oli Trumpi kujutis natsistiilis mundris, «Niisiis, kui te imestate, miks minu graafiline pilt enam voos pole» ja postitasin muid töid HOIATUS: Kunst on ohtlik. «See oli minu kampaania tsensuuri vastu ja pärast, kui palusin raportit, nad ennistasid postituse. Naljakas selle loo juures on see, et ma tegin selle trükise 2017. aastal, vaid paar kuud pärast tema võimuletulekut ning peale vihaste kommentaaride ja solvangute, mille postitasin Facebooki ja Instagrami, ei tsenseeritud seda kunagi kuni selle päevani.»

«Ma ei saa hingata»

Küsisin Barberenalt, kas hispaanlasena tunneb ta, et on vähem ohustatud kui Trump on kõrvale jäänud: «Ma arvan, et USA on ikka veel nii lähedal fašistlikuks ja autoritaarseks riigiks muutumisele, Trump on hetkel lahkunud, kuid vabariiklaste partei on ikka veel siin ja nad rakendavad ning kehtestavad demokraatiavastaseid seadusi. Praegu on vabariiklastest seadusandjad valijate juurdepääsu piiramiseks esitanud üle 250 seaduseelnõu 43 osariigis. Hispaanlaste-ladina kogukonnas on palju tööd teha, me ei hääleta nii, nagu peaksime ja ma ei räägi presidendivalimistest – ma räägin rohkem kohalikest valimistest, need mõjutavad meie kogukonda rohkem. Me peame oma häält võimendama ja looma liite teiste vähemustega.»