EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Kerttu Rakke: Laenutushüvitisest nii, nagu see on

Kahjuks on nii äris kui riiklikul tasandil järjest rohkem kohti, kus kedagi ei huvita, kuidas asja õigesti lahendada või kuidas asjad käima peaksid, vaid et kellel oli mingis asjas õigus ja kes kellele mida ütles. Arutelu ja mõistliku jutu asemel jonnitakse kolmeaastase kombel, palgatakse juriste ja koormatakse kohtusüsteemi, aga targemaks keegi ei saa, mitte midagi paremaks ei muutu! Eemalt vaadates ju kõik toimib: inimesed teevad tööd, poliitikud ajavad aktiivselt oma poliitikat ja on selle üle uhked. See, et meil praegu hinnad tõusevad ning peaministri sõnul «rasked ajad on veel ees», peaks panema mõtlema sellele, et äkki see poliitika, mida aastaid aktiivselt aetud on ja mille eest iseennast öökimiseni ülistatud, ei olegi see kõige õigem poliitika, sest muidu oleksime ju viie rikkaima riigi seas, mitte ei kõrguks euronimekirja tipus oma inflatsiooniprotsendiga, sõjateemad õhus ja suur osa hüvitiste ja toetuste süsteemist tugevalt mõlemat jalga lonkamas.

Laenutushüvitis – kellele ja mille eest?

Mitu inimest, kes on erinevate raamatute (kaas)autorid olnud, kuulsid autorihüvitusfondist alles tänavu minu käest. See on ikka paras sigadus: raha on ju riigi poolt ette nähtud ja kui laenutuste arv on piisavalt kõrge, on autoril õigus selle eest raha saada – selle asemel aga istub ta infosulus. Loogiline on, et mida vähem on taotlejaid, seda magusam on summa, mis igale taotlejale kätte jääb, aga see pole ju üldse aus! Kui on raamat ja on laenutused, peab olema ka lubatud raha autorile. Riigi asi on tagada, et see eelarverida, kust raha tuleb, oleks inimväärikust arvestavalt täidetud.