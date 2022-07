«TULNUKAS» ⟩ Film, mis uuendas keelt ja tõi sisemise jõmmi välja igas vaatajas. Intervjuu režissöör Rasmus Merivooga

„Tulnuka“ filmimise ajal ärkasid ellu ka näitlejates endis peitunud jõmmid: „Ma üritasin koguaeg näitlejaid maha võtta selle asemel, et neile juurde anda,“ meenutab Merivoo.

Režissöör Rasmus Merivoo ja näitlejad Ott Sepp, Märt Avandi, Indrek Ojari Foto: Sotsiaalmeedia

„Kui tekst on mahlane, siis näitlejad lähevad üle võlli tegelasteks ja see muutub hästi kiiresti paroodiaks. Mul oli vaja, et nad olid nad ise. Et ei muutuks selleks, et me oleme teatrikooli näitlejad, kes mõnitavad osse, vaid me olemegi ossid. Ma tahtsin, et nad teeksid enda pealt rohkem. Aga neil oli seda nii palju sees. Kui võte sai läbi, siis nad muutusid mingiteks täielikeks hulludeks.“

Vahepeal tehti proove lihtsalt selleks, et näitlejad saaksid ennast välja elada. Indrek Ojari läks nii väga karakterisse ja hakkas rääkima, kuidas ta pani kassi põlema. „See oli nii naljakas, aga me ei filminud seda üles ega sobinud ka niikuinii sinna kohta. Lihtsalt ma mäletan seda kohta, kuidas ta väljus kontrolli alt sealsamas parklas ja hakkas rääkima mingi lugu lihtsalt lambist, kuidas ta pani mingi kassi põlema. Mäletan, et see oli lihtsalt rets.“

Burksi ja lõuga filosoofia