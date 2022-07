TANTSUPEO ARVUSTUS ⟩ Ott Lepland tegi lip sync'i, ekraanil näidati kõhedaid kloune

Enda puhul panin ma seda eriti tähele tantsuga «Kavalpea», mille laulu laulis Franz Malmsten. Selle ajal käis ekraanidelt laulu jaoks loodud video, mis on värviline ja liikuv ja inimese ahviajule stimuleeriv. Märkasin, et ma ei vaadanud üldse tantsijaid. Võib ka olla, et minus lõi välja ka ürgnaiselikkus, millele meeldis Franz Malmsteni objektiivselt ilusat nägu vahtida.

Mil «Kavalpea» tähelepanuröövimine oli isegi meeldiv, siis tantsu «Jõngermann» ajal hoidsin ma silmi väga eesmärgipäraselt ekraanidest eemal, sest sinna sinna kuvati päris kõhedate klounide pilte. Ma ei kujuta ette, mida võisid tunda publikus olnud inimesed, kellel on koulrofoobia ehk klounide hirm. Ma pole küll filmi «IT» näinud, aga ma arvan, et need klounid olid creepy'mad.

Ekraanide olemasolu oleks võinud õigustada näiteks see, kui sinna oleks kuvatud infot tantsude kohta, sest sellest tundsin ma küll puudust. Teleülekandes oli ilusti iga tantsu alguses kiri, et mis tants ja kes tegi ja kes kirjutas muusika. Staadionil vaatajana sellist infot tasuta ei jagatud – kava maksis 2 eurot ja mingeid vahetekste või teavitusi ka polnud. Ehk oleks see kõik tundunud loogilisem ja terviklikum, kui ma oleks aru saanud, mis (ja kas üldse) selle loogika on.

Live, mis ei olnud live'is