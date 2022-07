SUBKULTUUR ⟩ Eesti tippsportlased, kellele tipus olemine ei halastanud

Tippsport on väga mitmetahuline asi. Mäletate veel Nõukogude Liidu ja Kanada vahelisi hokimatše? Või 1980. aasta taliolümpiamängudel aset leidnud hokimatši Nõukogude Liidu ja USA vahel? Need olid ainsad külma sõja aegsed reaalsed lahingud. Tippsport oli ja on jätkuvalt riikidele oma näo ja võimekuse kuvamise vahendiks. Tippsport on muuhulgas meedia-, reklaami- ja hasartmänguäri. Tippsport on meelelahutusäri, mis naelutab miljoneid telerite taha ja lugematuid hulkasid staadionitele. Tippsport on eeskuju kasvavatele põlvkondadele, sellega antav sõnum on selge – kui sa oled tubli, ennastületav, sihikindel, lojaalne, korralike eluviisidega, siis saab sinust oma ala tipp. Ja kõige lõpuks eeldab tippsport muidugi ka sportlast, kes kõike ülalnimetatut võimaldab.