SEKS JA LINN ⟩ Mõttetud mehed

Seksuaalselt on 30ndad naise jaoks prime time: keha ongi kõige tundlikum, viljakus on.. khm.. küps. Vähemalt enda puhul tajun ma seda küll – päris krõbe kook oleks, kui see praegu ahjus oleks. Aga alla viieaastase nägemine isegi tänaval tüütab mind. Mul ei ole ühtegi üleliigset ressurssi, mida ma saaksin lapsega jagada, ning niimoodi väikseid lapsi nähes jookseb must läbi korraga nii õudus selle üle, kui mina peaksin ema olukorras olema, kui ka kohene kergendus, et jumal tänatud, et ma ei pea ema olema. Muide, on ka emasid, kes kahetsevad lapse saamist . See on Brasiilia näitleja ja kirjaniku kapist välja tulemise liikumine, mis pole liiga suurt ülemaailmset vedu võtnud, sest ilmselgelt ajab see liialt juhet kokku, kui tunnistada, et naine armastab oma tütart, aga vihkab emaks olemist. Ma saan aru, sest ma ka vihkan emaks saamise ideed. Aga see ei kehti koerte puhul. Minust saab tulevikus kindlasti koeratüdruku ema!

Kergendusega saab öelda ka, et olen kõikidest meestest üle saanud, kes mu jaoks kunagi seksuaal-emotsionaalselt intiimselt olemas on olnud. Nüüd vist tõesti olen lõpuks ometi seisus, kus mind kotivad olmeküsimused rohkem kui peikade olemasolu. I'm so done with all of your shit. Tahan ainult oma elu elada, ainult iseenda heaolule keskenduda ega viitsi enam isegi idee idukestki vastu võtta võimalusest, et peaksin praegu kellegi psühholoogilise heaolu pärast pead vaevama. Ma olen ise end terveks mõelnud ning teades, mida see isikliku vastutuse seisukohast tähendab, ajab meeste emotsionaalne emme-vajadus mind lihtsalt öökima. Just see panebki mind mehe paska läbi nagema. Kui ma ei saa lõõgastuda oma naiselikkuses, vaid pean mehe mõtteid lugema ja tundeid õhust ära arvama, siis get the fuck out of my face.