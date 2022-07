EVOLUTSIOON ⟩ Elades nagu linnuke oksal päästad iseennast ja maailma

Sotsiaalsemate loomade puhul nagu hundid, lõvid, kitsed või surikaadid muutub oluliseks ka arusaamine oma rollist ühises karjas. Sellistes kooslustes tuleb vajadusel naturaalsed instinktid, näiteks tung paarituda või teiselt toitu ära kiskuda, ühise kehandi parema toimimise huvides alla suruda. Me ei tea, kuidas sellised varased kehainstinktide represseerimise vormid mõjuvad metsikult ehk küttide ja korilastena elavate karjaloomade psühholoogilisele seisundile. Samas on antropoloogid kogunud ainest metsikult, teiste sõnadega loomulikult “karjades” elavate inimeste kultuurist ja mõtlemisest, dokumenteerides märgatavalt rahumeelsemaid hõimukooslusi kui tänapäevased kõrgtsiviliseeritud kultuurid. Esimeste hulka kuuluvad näiteks Kalahari kõrbe lääneservas elavad !kungid (laiemale avalikkusele tuntud kui bushmanid), kes on eeldatavasti inimese tekkimise algusaegadest saatnud oma päevi mööda üsna samalaadsel, tehnoloogiliselt algelisel viisil, elades võrdlemisi suures sotsiaalses võrdsuses ja rahus.

Üldistades võiks seega öelda, et mida loomulikumalt ehk looduse ja kehaga vahetumas seoses elatakse, seda vähem esineb ka sellist vägivalda, mida me seostame just t s i v i l i s e e r i t u d inimesega. Võimatu on öelda, kas selle põhjuseks on inimese irdumine loomulikust elust või siis küüniline võimalus, et varasemalt polnud sellisteks tegevusteks lihtsalt piisavalt ajalisi ja ka ühiskondlikke ressursse. Aga faktiks jääb, et mida enam inimeste ühiskond “areneb”, teiste sõnadega kasvab, komplitseerub ning ühise jõu kooskõlastamises võimestub, seda enam näeme kõikvõimalike perverssete tendentside esile kerkimist.