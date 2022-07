TOMMYBOY INTEKAS ⟩ Teresa Lane: parim ja lõputu inspiratsiooniallikas on elu ise

Jah, tõsi on, et kunstnik peab alati olema mitmes rollis – looja, manager jne. Loomise jaoks vajaliku hankimine ja tegemiseks vajaliku koha või kohtade leidmine on ka ju omaette asjaajamine. Mõne kunstniku jaoks on see loomulik oskus, minul on selle kunsti tegemise kõrvalt askeldamisega nii ja naa. Prioriteetide lahterdamine tähtsuse järjekorras on tasakaaluks väga vajalik oskus, paraku ei kipu mul see alati välja tulema. Ehtekunstnikuna oli väga oluline kohe algusest peale luua endast n-ö kaubamärgi kuvandit – aa, see on Teresa Lane! Ja siis mingil hetkel tekkis mul veidi tõrge mõttest, et kunstniku kaubamärgi tuntus on olulisem minu tööde unikaalsusest või omapärast või see omab kuidagi suuremat tähtsust kui need asjad, mida ma teen.