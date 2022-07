EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Eesti kvaliteetmeediale saab saatuslikuks rämpstarbija

Kõigepealt. Nii kui ilm soojaks läheb, on meediatarbija rannas, niidab muru või grillib kusagil vorste. Lehte jääb lugema ainult see, kes ei saa liikumispuude tõttu kodunt välja, kes on viimaseid päevi rase või kuidagi teistmoodi koduseinte vahele aheldatud. Ma küsin teilt: kuidas saab Indias ja Alžeerias ajakirjandus ilmuda, kui seal on kogu aeg hea ilm? Ah? Te ei oska vastata? Sest neil on uudishimu! Ja neil pole raha.

Vihmaste ilmadega arvutite taha naasev lugejaskond alustab sotsiaalmeedias virisemist: see lugu ei kõlba, teine ei kõlba, kolmaski mitte. Aga milline lugu kõlbab? Te tulete lehte lugema halva ilmaga, tuju on pekkis, tikud on märjad, te ei saa oma kuradi grillpanni tööle ja siis saabki ajakirjandus oma koosa. Selle eest, et ilm halb on! Andke meile horoskoopi, aga vaadake, et mu tähtkujul seekord sitaks hästi läheks.



Okei, mõnedele lugudele siiski halastatakse ka ja neid loetakse! Ma näen siit täpselt, mida loetakse. Naine kukkus neljanda korruse aknast alla, mees sai Mustamäe teel kaubiku käest löögi, naine sooritas enne surma südantlõhestava Google'i otsingu, õpilasega seksuaalsuhtes olnud õpetaja mõisteti 20 aastaks trellide taha.