IN MEMORIAM ⟩ Marek Rudkevitš aka Judaz aka Juut aka Tänavalaternate Alt aka Kuulivesti Maeikanna jne

Marek tuli K6VNile esimest korda 2013. aasta juunis. Algus oli kuidagi naljakas, osalt vaatasin, et ma vist peaks teda teadma, et me oleme suht ühe vanused ja samade maitsete/huvidega. Aga ei, me olime rööpselt elanud endi elusid, tema Lasnas ja ma Õikal, kes idas, kes läänes, enne kirjandusõhtut kunagi kohtumata. Mäletan, et ta luges räpplüürikat, mis kõlas veidike nagu see Prodigy MC, Maxim. Mäletan, et ta läks käpelt peale esinemist ära, et ta ei joonud ega teinud peale. Ülejärgmine kord oli sama, palus isegi ennast varasemaks esinejaks tõsta, et saaks enne üheksat lahkuda. Pidi vanaema juurde minema. Hiljem sain teada, et tal oli võru jala peal ja pidi katseajatingimuste tõttu varakult kodus olema. Hiljem muutus palju, siis kui võru ja tingimused maha tulid.