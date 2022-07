BUKOWSKI ⟩ Miks sa üritad?

“We work too hard. We try too hard.

Don’t try, Don’t work.

It’s there.

Looking right at us,

Aching to kick out of the closed womb.”

Modernset ühiskonda meie ümber võiks kirjeldada kui ühte ürituste ehk nurjaläinud katsete jada. Ja mitte positiivses mõttes, et sellest midagi õpitaks, vaid ollakse juba algusest peale valel rongil. Teatavasti, kui sa oled valel rongil, siis on iga peatus vale peatus. Taaskord lisaks oma sõnadele kaalu kasutades Bukowski loomingut – seekord dialoogi filmist Barfly, millele Bukowski kirjutas stsenaariumi ja kus peategelane Henry Chinaski oli Bukowski romaanide mina-tegelane:

Henry: This is a world where everybody's gotta do something. Y'know, somebody laid down this rule that everybody's gotta do something, they gotta be something. You know, a dentist, a glider pilot, a narc, a janitor, a preacher, all that. [sighs]

Henry: Sometimes I just get tired of thinking of all the things that I don't wanna do. All the things that I don't wanna be. Places I don't wanna go, like India, like getting my teeth cleaned. Save the whale, all that, I don't understand that.

Jim: You're not supposed to think about it. I think the whole trick is, not to think about it