PSÜHHOLOOGIA ⟩ Kas retsidivism sünnib kurjusest või haigest peast?

Foto: Ekraanipauk filmist "A Clockwork Orange"

Neurotagasisideteraapia tähendab põhimõtteliselt seda, et patsiendi aju lülitatakse arvutimängusüsteemi, kus ekraanil toimuvale keskendumine mängu tegevust edendab, tähelepanu hajumine seda aga pidurdab. Põhimõtteliselt reageerib teraapiaalune reaalajas oma ajulainete tööle. Esmased katsetused on näidanud, et juba iganädalaste lühikeste seansside järel on ADHD all kannatavate patsientide seisund kiiresti positiivse suuna võtnud. Ühes sellega paraneb ka ravialuste käitumine ning vähenevad kriminaalsed ja retsidiivsed käitumismustrid.

Paraku pole sellised teadmised laiema avalikkuseni veel kuigivõrd jõudnud. Kui kusagil kõneldakse retsidiividest, siis eeldatakse enamasti, et kriminaalne käitumine on olnud vaba valik ning vägivallategude toimepanijat peaks karistama täie karmusega – ehk rangemaltki, kui seadused ette näevad. Ühest küljest on selline hoiak ohvrite ja nende lähedaste poolt arusaadav, teisalt tekitab aga nii mõndagi küsitavat.

Sest kui eeldada, et inimene on langetanud vägivaldsed valikud täie teadlikkusega, siis peaks see ühtlasi tähendama, nagu oleksid ka kõik ülejäänud samasugusteks tegudeks võimelised ning retsidivismist hoidumine on puhtalt valikuline küsimus. On asjalood tõesti niiviisi, siis mida näitab see inimeste meelelaadi ja olemuse kohta üldisemalt? Kui aga enamikes vägivaldseid tunge ei eksisteeri, siis kuidas saab antisotsiaalsete isiksusetüüpide kohta otsuseid langetada samade mõõdupuude alusel, millega me hindame neid, kes on sündinud tervemate ja tänu sellele ka rahumeelsemate olenditena?

Ehkki inimeste ühiskond on kurjategijaid juba tuhandeid aastaid karistanud ja võllagi tõmmanud, pole vägivald ja antisotsiaalsus ikka veel kusagile kadunud. Sünnitagu seda siis vaesus või haige pea, aga selge on, et karistused, olgu need rohkem või vähem karmid, meie üldist olukorda ei paranda. Mis viib omakorda sotsiaaltöötajate ja psühhiaatrite seas ammu tuntud mõtteni, et kuni me ei käsitle kuritegevust inimkonna üldise haigusena, mida ühiskondlikul tasandil ravida, siis ei ole meil ka lootust vägivallakuritegudest ja retsidivistlikest indiviididest pääseda.