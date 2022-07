SUVELAVASTUSE ARVUSTUS ⟩ Rakvere teatri «Robin Hood» polnud mingi soustikartul

Või siis koht, kus küla maha põletatakse. Tõrvikud ja tossumasinad, kära ja pinge ning seejärel vaheaeg. Ma jõuan juba viimase stseeni selle 45 minuti jooksul peaaegu unustada, et avastada tagasi istekohale ronides eest ängistava suitsupilve all küla, mille tillukesed palkhooned on mähitud musta läbipaistvasse kangasse. Lihtne ja geniaalne.

Ma ei tea, kas see oli teksti autori ja lavastaja taotlus, et tegelastest keegi mäekõrguselt teistest üle ei olnud, kuid see oli sümpaatne ning pani mind hiljem mõtlema, et alati on meil kõigil mingi oma oluline roll kanda, osadel eesliinil, osadel taustal, kõigil samas terviku mõttes vältimatult vajalik. Robin Hoodile langes kaela just see, mis talle langes ning mees tegi enda asja auga ära. Täpselt sama lugu oli kõigi teiste tema lähikondsetega. Selle mõtte kontekstis mõjus tolle 33-liikmelise näitlejate trupi tasakaalus ja ladus ansamblimäng omakorda samuti kujundlikuna. Nagu seegi, et Notinghami šerif ei olnud mingi nõme kurjusekarikatuur, vaid inimlik mölakas, kelle valikute üle hiljem perega arutleda sai.