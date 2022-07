JALUTUSKÄIK VIIVIKONNAS ⟩ Endiste asukate poolt lagastatud armas metsaküla

Mulle Viivikonna meeldis. Meeldis just seetõttu, et siin on selgelt näha, kuidas loodus inimesest küünemusta jagu kah ei hooli. Ja ega inimene loodusestki. Lähete minema, kasvatan maha jäetu ennast täis ning vohan taas. Just sellel põhjusel on pisut raske mõista, miks on niiväga vaja neid lagunenud hooneid puudest välja lõigata. Olgu nii, nagu on. Ma ei suuda leida ühtegi ratsionaalset põhjust olemaks kurb ühe aleviku välja suremise pärast. Oli kaevandus, inimestel oli vaja elupaika, ehitati üks selline, kaevandus pandi kinni ja inimesed läksid ära. Kurb on vaid see, et kui inimene lahkub, pole tal üldiselt kombeks enda tekitatud sitta kokku korjata. Ja see on see, mis siin kõige enam šokeerivalt mõjub ja kurvaks muudab.