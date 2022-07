MARTIN LUIGA ⟩ Tõde on see, et me oleme sõjas

Me elame täiel määral Ukraina sõja vaimses ruumis. Ei ole teada, kaua see veel kestab ja kuhu see lõpeb. Selles ruumis tuleb õppida elama ja mõtlema. See on kannatuse ruum.

Simone Weil ütleb, et me peame armastama seda maailma, mis meile antud on. Hoolimata sellest, et seda on raske teha. Maailm, kus me elasime, oli kannatuse ruum ka varem, selline ta ongi. Nüüd aga on meid silmitsi seatud millegagi, millest me ei suuda mööda vaadata, mida me ei suuda ignoreerida. Nii on maailm nüüd meie jaoks rohkem selline, nagu ta tõeliselt on. Näha maailma, nagu ta tõeliselt on, peaks olema parem kui elada ettekujutuses. See peaks – vähemalt teoreetiliselt – viima paremate tulemusteni mõtlemises ja tegevuses.