SOTSIAALNE KONSTRUKTSIOON ⟩ Seksuaalse sättumuse aheldav illusioon

Võib küll eeldada, et ka fetišistliku seksuaalsuseta loomade maailmas lähtub seks eeskätt ihast, ent mida suuremas kooskõlas on elusorganism oma bioloogiliselt determineeritud loomusega, seda enam eksisteerib seksuaalne iha kontekstis, kus see tärkab vaid soo jätkamise võimalusest ja suuremast eesmärgist kantuna. Just seepärast harrastavadki metsloomad sugulist tegevust peamiselt kevadeti ning nende iha vaibub peale seda, kui järeltulijad on sigitatud.

Bioloogilisest determineeritusest kui väärtushinnangust näivad lähtuvat ka konservatiivid, mis ühtlasi tähendab, et tegelikult pole küsimus mitte seksuaalpartnerite sugudes, vaid selle tegevuse eesmärgis. Ühelt poolt võiks ju tõesti öelda, et seksuaalakt, mis ei täida oma algset, soo jätkamise eesmärki, on bioloogilises mõttes perverssus. Midagi, mis on kantud fetišeeritud naudinguihast, aga mitte looduse poolt määratud reprodutseerivast eesmärgist.