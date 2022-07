VIDEOMÄNGUD ⟩ Varsti tuleb «Skate 4», aga ma mõtlen ikka veel «Tony Hawk's Pro Skateri» soundtrack'idest

Vanadest Logitechi kõlaritest karjub Lemmy: «If you like to gamble, I tell you I'm your man / You win some, lose some, all the same to me.» Klõbistan klaviatuuril nuppe – kerge kickflip, sinna otsa kiire 360 melon ja kusagil toru peal veits backside 50-50. Ma ei olnud Tony Hawk's Pro Skater 3’s kuigi hea, trikid olid kaootilised ja tulenesid peamiselt lihasmälust ja juhustest. Ajad olid siis ka teistsugused, kõige kuumemad brändid olid Volcom, Element, Adio, Circa ja Vans ning ka muusika oli vastav.