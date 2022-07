EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Narva tankimonumendi kangutajad on Kremli kasulikud idioodid

Kelle huvides kogu see poleemika on? Kelle huvides on potentsiaalne pronksiöö-laadne stsenaarium Vene piiri ääres? Kelle huvides on rahvustevahelise vaenu õhutamine ajal, kui geopoliitilised pinged on vaat’ et Kuuba raketikriisi tasemel ning rinne läheb mööda Narva jõge ? Eesti huvides see ju ometi pole. Vastupidi – tankimonumendi kangutamine oleks praegu ainult Kremli režiimi huvides.

Hoomatavas tulevikus, kui Ukraina sõda on lõppenud ning pinged lahtunud, saaks selle tüliõuna loomulikult kuskile ajaloomuuseumisse teisaldada. Alternatiivselt võiks Ida-Viru kaitseliitlased masinal ka punased tähed roheliseks värvida ning masina suunaga Moskva peale keerata. Oleks naljakas. Või veel parem – teeme ukrainlaste auks korraliku monumendi samasse T-34 kõrvale. Poolakate annetatud T-72 Ukrainast kohale vedada, samasuguse postamendi otsa panna ja toru ida poole suunata. Nagu yin ja yang. Kuid see on tulevikumuusika.

Tegelege päris probleemidega

Praegu on Ida-Virul sootuks muud vaja. Esmajoones tuleb tagada, et järgmise talve saabudes ei külmu sealsed elanikud korterites surnuks. Teiseks peab ka keskmine eestlane aru saama, et meil on tegemist ühe suurima etniliste venelaste osakaaluga regiooniga Venemaa piiri ääres – 71 protsenti. Rohkem on neid vaid Ukraina Donbassis, kurikuulsad Krimm ja Latgale jäävad aga kaugele tagapoole.