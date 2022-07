GALERII ⟩ Diverse Universe tegevuskunstifestival: Hing ja Hingetus

Pärnu Loovlinnaku eestvedaja ja performance grupi Non Grata asutajaliige Al Paldroki sõnul on Loovlinnak just praegu avastamist väärt: «Mitmetes loovlinnakutes üle maailma on esialgsele kooslusele nime andnud loovtegevus asendunud suures osas hipsterliku tarbimiskeskonnaga, Pärnu Loovlinnak on aga avastamist väärt ehe pärl – Loovlinnakut juhivad loovinimesed ise, mitte kinnisvarategelased ja haldusfirmad.» Igatahes on publik uue kultuuriinkubaatori üles leidnud ja omaks võtnud – nädalavahetuse ajal väisas ajaloolises õllevabrikus asetsevat Loovlinnakut mitu tuhat inimest. Põhjamaade kunstinädal jätkub kolmapäeval saami-soome-ameerika ühistööprojekti MARAS ja soome indibändi Cleaning Women kontserditega, skulptuurifestivaliga VORM ja IN Graafika avamisralli näitustega.