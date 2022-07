Peipsibelil on külas ekstravagantne hüper-popstaar Flumen. Menüüs on vürtsikad kanatiivad, friikartulid, mojito maitseline Gin Longero. Räägitakse, kuidas Iha on ainus eesti sotsiaalmeedia, Tallinn Music Weekist ja tehakse lyric breakdown'i Flumeni lugudele.