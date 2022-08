ALGAV HOOAEG ⟩ Totaalse jalgpalli hegemoonia

Samal ajal on reeglid viimaste aastate jooksul tunduvalt pehmemaks. Üleüldine joon - vähegi ohtlikumad täklamised on kollased kaardid. Oluline punkt on ka pallivaldavate meeskondade puhul küsimus, kuidas takistada kontrarünnakuid. Siin on samuti reegel, mis soosib pallivaldavaid meeskondasid. Nimelt valdavalt ei karistata kiirrünnakute mahavõtmisi kollase kaardiga. Juhul, kui see pole just väga ilmselge. Selles kunstis oli mees omakohal City keskväljamees Fernandinho. See kindlasti ei ole siin soov analüüsida täpsemaid reegleid, vaid pelgalt välja tuua, kuhu suunas on tavavaataja jaoks üleüldine trend liikunud.

Maailm parima liiga parimad meeskonnad liiguvad totaalse jalgpalli radadel

Vaadates Inglismaa kuute suurimat meeskonda, siis on selge, et totaalse jalgpalli filosoofid on Britannia vallutanud. Manchester City – Pep Guardiola, Liverpool – Jürgen Klopp, Chelsea – Thomas Tuchel, Manchester United – Erik ten Hag, Arsenal – Mikel Arteta. Jah, tõesti, üks erand on ka Tottenham ja Antonio Conte, kes on pigem kaitsva ja pragmaatilise jalgpalli austaja, kuid paistab, et on suutnud trendiga märksa paremini kaasa minna kui näiteks überpragmaatikuna tuntud Jose Mourinho.