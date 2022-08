MINA ELASIN SIIN ⟩ Vinni. See on Vinni, mitte mingi Vinni-Pajusti

Toon välja ka mõne fakti, et asi pelgaks koeralobaks ei jääks. Nimelt on Vinnis alati kõvad vennad elanud, näiteks aastatel 1986-1988 krooniti Vinni Näidissohvoostehnikum Eesti võrkpallimeistriks. Ka suurelt mõtlemine pole vinnikatele võõras – eurorahadega ehitati omal ajal korralik täismõõdus staadion. Kuulitõukesektor tehti isegi nii pikk, et seal saab siiani maailmarekordit tõugata. Üks päev see juhtub.

Me kõik oleme mõni kord igavledes Google Mapsi sisse ja välja zoominud. Ei ole nagu suurt vahet, kas on see New York või Ateena, aga Liverpooli jaoks on oluline, et seal kõrval on Manchester. Vastandumine paneb rattad käima. Sama lugu oli ka aastaid tagasi Vinni ja Pajustiga. Muuseas kahe haldusüksuse vahel on Vinni-Pajusti Gümnaasium. Meedias ja Eestis paremini tuntud kui ka Vinni-Porno Gümnaasium, mis tekitab elus võõrandute seas teise eksiarvamuse. Ei olemas Vinni-Pajustit, on olemas Vinni ja Pajusti. Legend räägib, et sealt saidki kõik sõnavabadusedebatid alguse. Aga tõesti – vastandumine ja seeläbi enda identideedi kindlustamine on tähtis.