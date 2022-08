TALLINN ⟩ Kalamaja tänavatel valitseb kauaoodatud kaos

Muutused, mis toovad muutused

Viibisin paar nädalat tagasi mõned päevad Kopenhaagenis. Teadagi, jalgratturite meka. Käisin jala, liiklesin bussi ja metrooga ning püüdsin mõista, mis seal teisiti kui Tallinnas on. Naljakas oli see, et asjad mis teisiti, tundusid kosmeetilised ja nendest piisas, et luua tunne, et Kopenhaagen on inimesele üks rahulik ja hea koht. Jalgratturite hordid rattateedel, keskel loivavad autod, üksikud mootorrattad, ei kohanud kolme päeva jooksul ühtegi ummikut, ei kuulnud ühtegi signaalitajat. Imelik oli see, et ka kõnni ja pargiteedel kõndivad inimesed venisid aeglaselt, kuhugi kiirustamata. Teeäärsed toidukohad olid rahvast täis. Minu ööbimiskoht oli kesklinnas, kella poole kolmeni öösel kostis lähedalasuvatest kohvikutest inimeste pisut võimendatud suminat, ei ühtegi närvilist vahelehõiget, ei ühtegi umbjoobes kõiketeadjat. Kopenhaagen, kui linn saaks olla elusolend, oleks tigu. Seal tekkis mõte, et pole võimatu, et kiirustamine ja närvilisus liikluses saadab meid rahutu motoorsusena ka igapäevatoimetustes, ka siis kui me liiklusvahendi ammuilma ära parkinud oleme.