SEKS JA LINN ⟩ Viktor Pelevini «T» saladused

Tõde näha pole võimalik, sest pole kedagi, kes teda vaatleks, ent tõde teab igaüks, lihtsalt ei teata, et teatakse – samuti pole võimalik, väidetavalt, lugejat endas näha, kuid teda nägemast lakata pole samuti võimalik. Sõnad kestavad vaid sekundi, need on ühekordseks kasutamiseks loodud asjad nagu kondoomid, mis silmapilguks lahutavad samavõrd kui sõnad ühendavad, ent kasutada sõnu uuesti pärast seda, kui need on ära kuuldud on samuti vastavuses kasutatud kondoomi kasutamisega (lk 304). Viidatakse mõistuse koledusele, mis on sünnitanud kõik saatanliku. Mõistus ei saa elada valguse käes, ei saa olla otsese vaatluse all, see vajab poolpimedust, et elada.

«See, mis on, ei kao kunagi. See, mida ei ole, ei hakka kunagi olema.» (lk 309). Kui armastuse tolmukübe on juba olemas, siis tähendab juba see üksi, et ta ei erine kuidagiviisi taevast. Ja teisalt lisab T: «kui näib, et tolmukübe on olemas, ei tähenda see veel, et ta on tõepoolest olemas. Tegelikult on olemas ainult see, mis teda näeb.» Tolmukübe on taeva loodud, kuid on vähe neid, kes mõistavad, et taevas on tolmukübeme loodud. Just see on armastaja kui lugeja, vaatleja ja looja. Teadmine on surelik seisund, mille krooniks on surm. ««Mina», «Tõde», «Tee» – kõikidel nendel mõistetel on niivõrd mürgine loomus, et nad tuleb iga kord uuesti maa sisse kaevata. Ja seal, kus pole teadmist, pole ka surma. Nii et ma ei paneks üldse imeks, kui tuleks ilmsiks, et Optina Pustõn on seesama koht, kus me veel ei teadnud, et peab minema Optina Pustõnisse.» (312). Nagu siis, kui T Aksinjaga metsa läks? Ta ju unustas seal metsatukas täiesti ära oma eesmärgi.