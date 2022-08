TOIMETUSE PÖÖRDUMINE ⟩ Vastame ühele lugejakirjale. Nüüdsest kasutame rohkem 18+ tõkendit

Kirjasaatja ei eksi, kui väidab, et me oleme olemas, sest meil on lugejaid. Auditooriumi on, iga kuu stabiilselt 60-90 tuhat lugejat – igast sotsiaalsest klassist ja üle poliitilise spektri.

Meie arusaama kohaselt jääb kirjasaatja põhjenduse argumentatsioon nõrgaks. Keelekasutus saab eksida institutsionaliseeritud reeglite vastu, ent keel kuulub keelekandjale ning see on keelekandja otsus, mida ta oma keelega teeb. Meil on erinevad autorid, kellel on erinevad arusaamad keele kasutamisest. Näiteks Linda-Mari Väli ja Martin Luiga hoiavad rangelt kinni keele reeglitest. Nad esindavad koolkonda, mis lähtub arusaamast, et keel on rangelt piiritletud ning see ongi autori ülesanne nendes piirides hakkama saada. Vastasel juhul kannataks kommunikatsiooni efektiivsus. Neile vastandub Steven Vihalem, kes teeb oma keelega seda, mida ta ise tahab. See on tema eesti keel, mitte Eesti Keele Instituudi oma. Ning just ja ainult Steveni tekstid ongi kirjasaatjale ette jäänud, talle kohe üldse ei meeldi Steven, aga tundub, et tekste loeb küll. Me armastame Stevenit, ta on väga hea ja südamlik inimene. Mitte keegi ei kirjuta eesti keeles niimoodi ja nendel teemadel nagu Steven seda teeb.