MINA ELASIN SIIN ⟩ Valga. Saame kino ees kokku

Ükskord juhtus, et vilekoor ei aidanud. Film oli jõudnud oma lõpp-punkti, kulminatsioon — King Kong on roninud pilvelõhkuja katusele ja helikopterid ründavad teda automaadi valangutega. Siis läks ekraan valgeks ja oli kuulda vaid projektori keerlemist. Algas mäss, laamendamine ja vilekoor, tagumistest ridadest kuni esimesteni välja. Kestis see nii kaua, kuni lõpuks üks argliku näoga kontrolör ekraani ette sammus, olles igaks juhuks julgestuseks kaasa haaranud ka rohelise kastekannukese. Saal pidi jääma vakka, et kuulda mida tädike seal seletab. Selgus, et kinomees oli filmi lõpu Tallinnasse maha unustanud ja kõik, kes soovivad saavad sama piletiga tulla homsele seansile. Muidugi mitte täispikalt seda uuesti vaatama, vaid nägemata viimaseid kaadreid. Vilistati veel protestiks ja pahameele väljenduseks, et kinomehele teada anda, et tema tööga ei olda rahul.