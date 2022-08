EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Iga viimane punamoment tuleb lammutada

Ka filmikunstis kasutatakse sõnasid „seltsimees” ja „sotsialism” ääretult palju just vahemikul 1940-1991. Ega see pole niisama. Tegu on vaimu okupatsiooniga läbi teleri! Purustisse saata kõik filmilint, millel punast tooni näha!

Ka muusika rõkkab punasest monumentalistikast, iga tõeline eestlane murrab pooleks vene ajal pressitud Ivo Linna vinüülplaadid. Ja küll varsti fonoteegid põletavad kõik veneaegsed lindid. On vaid laiskuse küsimus, et see nii kaua on veninud, sest ega keegi ju punamüra kuulata ei tahagi. See oli puhas okupatsioon, mis vene ajal raadiost tuli!

Jah, tööd on meil palju. Mõni ütleks et tegu on võitlusega tuuleveski vastu, või siis kivikuju vastu, aga targemad meist teavad, et erapooletu pole siin ilmas miski, isegi mitte betoon. Ja kurvastada pole meil midagi, sest maailma ajaloo kontekstis, mis see siis on, 51 aastat? Ja isegi kui oleks 1051 aastat, siis see rämps pole ju midagi mille kaotusest oleks kahju. Roomat ei ehitatud päevaga, Eesti ei igatse 51 aastat.

Ilmselgelt teeb ära suure töö riik, kes oma suures oskuses menetleb, komisjoneerib ja de-monumenteerib. Aga palju saame ka ise ära teha. Järgmised külatalgud võiksid olla ikkagi sellised, et saadakse kokku, lükatakse naabrimehe 1988 ehitatud suvila kopaga külili ja siis tehakse sauna, juuakse õlut ja minnakse ujuma. Ja nii saavutame varsti enda unelma, kaob igasugune aimdus, et siin 1940-1991 üldse elutegevus toimus.

Ehk kuhugi kinnisesse karpi jätta alles vaid üks koopia 40 kirjast.