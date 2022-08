NÄDALA LUULETUS ⟩ Erkki Luuk: EESTI AJALUGU X

eestlased on soomeugrilased st põline raiesmikurahvas 10 000 aastat läbimatut raiesmikku pole jätnud mõju avaldamata ega puud maa peale küll aga pole eestis kunagi olnud nii palju metsa (nimetame seda raiesmikku täna nii) kui praegu nt 10 000 aastat tagasi kui liustik taandus oli metsa palju vähem kuna kõik oli raiesmik nagu ka praegu aga teistmoodi kuna erinevalt praegusest polnud see raiesmik veel mets (kuna raiesmikurahvas polnud veel kohale jõudnud ja end sellega identifitseerinud) aga kohe ta tuli identifitseeris end raiesmikuga (jää lõikab madalalt) ja alustas oma 10 000 aastast võitlust metsaga mida ta juba siis oma vaimusilmas raiesmikul kasvamas nägi jah eestlased on raiesmikurahvas ei või ei saa end jätta isegi rahus sittumaa või kui siis ainult kännu otsa kogu aeg on mingi raiesmik perses kinni