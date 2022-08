TSÜKLI LÕPP ⟩ Kuidas ma broilerikarja hukkasin

Kana pea on nii imelikult ehitatud, et ma ei saagi aru, kas ta vahib mind või kõndimissuunda. Ilmselt mõlemat. Kuidas see väike kanaaju selle vaatevälja analüüsimisega aga toime tuleb, seda ma ei tea. Keegi võiks mobiilile teha mingi sellise äpi, et saaks pildistada kanavaatevälja, oleks huvitav, et mismoodi nad ümbrust tajuvad.

Lauda eeskojas on abikaasa ja lapsed eesootavaks valmis. Vist, sest ega ma eriti hästi ei teagi, mida nad sellest kõigest mõtlevad. Arutlesime eelmisel õhtul pisut, kuid muud erilist sõnumit kõlama ei jäänudki, et kui on vaja, peab ära tegema. Nende praktiline suhtumine ja valmisolek ebamugavaid asju proovida meeldib mulle. Oli aga seda ülepeakaela siis vaja, et ma mai alguses lisaks ise inkubeeritud seltskonnale 30 broileritibu koju tõin? Juba eelmise karjaga oli tegemist omajagu, nüüd siis veel need. Projekt, mida pooleli jätta ei saa ning kus asjaosaliste suhtes rakendatav hool veel eriliselt oluline on. Ja asjaosalisteks on kindlasti ka mu pere.