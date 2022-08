MINA ELASIN SIIN ⟩ Mäe küla. Selg metsa, nägu linna poole

Valglinnastumine algas tasapisi juba üheksakümnendate alguses. Kerkisid uued suured kivimajad patoloogiliselt kurjade ketikoertega. Täie mahu võttis see aga umbes viie aasta eest, kui Kanaste talu maadel hakati välja jagama 34 ehituskrunti. Vähemalt pooled neist on juba täis ehitatud ning suur osa on neidki, kus ehitus juba käib. Ning uusi elamuid on kerkinud teistelegi kinnistutele. Ülejäänud endisele mullikate karjamaale, majade ja uute teede vahele on kasvanud männimets. Kuna need männid on kasvanud lagedal, mitte metsas, pole nad sirged nagu postid, vaid maaliliselt haralised. Paljudel on kena oranži tooniga koor. Nii et päris ilus mets on. Oluliseks elurikkuse suurendajaks on põldmarjad, mida vahepeal kasvas sööti jäänud maalappidel ja teeveertel otse massiliselt ja nüüdki pole saak laita.