NÄHTUD FILMI AASTAAUHIND ⟩ Vivarium (2019)

Nähtud filmi aastaauhind on väike kultuuri organiseerimise meetod, mida viimastel aastatel juurutanud olen. Tänane kultuurimeedia, mis keskendub siiski paljuski «päevakajalisele» ning milles raamat läheb kolme kuuga vanaks, ei ole sobilik tööriist kultuuri organiseerimiseks. See on ebaorgaaniline ning muudab kultuuris eksisteerimise omamoodi tööks, millekski, milles pead kas rabelema, et ajaga kaasas käia, või siis tuleb sellele täielikult käega lüüa. Kunstinäituste puhul oleks see mõistetav – näitusele tõepoolest tuleb kohale jõuda, enne kui see kinni läheb – aga selline valmis tehtud asi nagu raamat või film on tehtud mõttega, et see oleks igavene, igavesti relevantne. Arusaadavatel põhjustel on meie huvi kultuuri vastu suunatud voolama samas sängis, nagu on kapitali huvi kultuuri vastu, niisama arusaadavatel põhjustel matkivad kapitali huvi erinevates vormides riigi rahastatud asutused – ühiskonna isandväärtused lihtsalt lekivad mitmesuguste mehhanismide kaudu igale poole. Mis muidugi ei tähenda, et sellega nõus peaks olema.