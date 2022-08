MINA ELASIN SIIN ⟩ Nõmme. Introverdile, kes tahaks MyFitnessis ka käia

Selleks, et Nõmme linnaruumi paremini lahata, olen ma lähenenud sellele kurikuulsa veerandtunnilinna kontseptsiooni kaudu ehk võtnud aluseks kohad, kuhu ma 15 minuti jooksul jõuaksin. Võimalik, et mõningate artiklis mainitud kohtade puhul on tegu hoopis tempoka 15 minutilise jooksuga või ehk isegi jalgrattasõiduga, aga luban, et katsun olla võimalikult aus!

Vaid 15 minutiga jõuab suhteliselt halva valikuga Maximasse ja suhteliselt hea valikuga Rimisse (Rimi ei sponsoreeri mind kuidagi, kuigi võiks). Olen kohanud sõpru, kes on täiesti veendunud, et Nõmmel ei varastaks keegi nende lahtiselt poe ette unustatud ratast, kuid isiklikult olen kogenud vastupidist, mistõttu on mul väga hea meel, et Rimi ees on Bikeep, kõige parem ja mugavam rattaparkla maailmas. Ühtlasi on sealsamas kõrval ka eikuhugi suunduv kergliiklusrada väikse välijõusaali, rattapumba ja -tööriistade hoidla ning veepumbaga.

Õie park Foto: Erakogu

Kui sa juhtud olema laps või hoopis lapsevanem, siis kindlasti on sul hea meel lugeda, et kui sa elaksid samas kohas, kus mina, oleks su läheduses kolm koolimaja, millest ainult ühel on kaheldava väärtusega taust. Koolid on renoveeritud ja kuigi nad ei ole koolide edetabelis üldiselt väga kõrgel positsioonil, saad sa igati ausa hariduse! Vähemalt kaks presidenti on saanud Nõmmel hariduse või siin elanud.