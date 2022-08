HEINOTSIID ⟩ Avandi ja Sepp, inimsusevastased tujurikkujad

Siis algab koduperenaise elus suhtepaus. Sest teatud eas saab mitmel rindel rüganud Heinodel jaks otsa, südarid ja muud asjad ja neid kõigile enam ei jätku. Seejärel otsib koduperenaine oma molberti või tšello välja, aga siis tuleb välja, et värvid on ära kuivanud ja tšello on vormist väljas ega häälestu. Reisipilte, aiapidude omi ja konsertide omi enam ei tule, tervendavad kristallid on osta.ee-s. Ainult psühholoogia ja odav kosmeetika ongi veel järel.