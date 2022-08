MINA ELASIN SIIN ⟩ Keila. Kunagine narkopealinn, tänane toidupoodide pealinn

Ma ei tea, mis see on, mis Keila noori sinna Tankika ümber jalutama tõmbab. Mõni teeb seal muidugi päriselt sporti ka, aga mina käisin seal oma sõpradega lihtsalt jalutamas. Rääkimas, armumas, tülitsemas ja leppimas — kõik terviseradadel, üldjuhul rajal «väike» või pikema jutu puhul rajal «suur». Vahel mitu tundi ja kümneid ringe järjest. Teinekord põikasime läbi Tervise elamurajooni Rõõmu Kaubamajja ja ostsime jäätist, lihtsalt selleks, et jaksaks kohe uuesti edasi jalutada.

Iga ringi peal saab valida, kas tahad jalutada üle Tankika või selle kõrvalt minna. Üldjuhul me jooksime võidu üles. Viimase viie aastaga on väga popiks saanud terviseradadel discgolfi mängida, aga see on lihtsalt sihtotstarbelisem viis jalutamiseks.

Ja ega sellises kohas nagu Keila polegi vaba aja veetmiseks väga midagi muud teha, kui jalutada, sest kogu meelelahutus asub Tallinnas. Seda muidugi juhul, kui sa keskväljakul asuvasse lokaali nimega Ö-Klubi Väljak’90 (kohalike jaoks Loomaaed) astuda ei taha. See asub kultuurimaja ja konstaablijaoskonna vahel. Kuuldu järgi on seal sees korraga sama palju hambaid kui inimesi.