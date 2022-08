TOMMYBOY INTEKAS ⟩ Oleme üks ökosüsteem miljardite loomsete, taimsete ja muude organismidega

Kris: Haa [naerab], ma kirjutasin oma väitekirja samade teemade üle arutledes! Mitte kunst ega kunstnikud ei päästa maailma (selleks on vaja väga paljude rohkemate inimeste teadliku ja vastutustundliku koostööd), vaid pigem on kunstnikel võimalik oma tööde kaudu muuta/avada inimeste mõtlemist nendel teemadel ja meil on potentsiaali selliseid positiivseid muutusi tekitada. Ma arvan, et kunstnikel on suur vastutus lisaks võimalusele muuta mõtlemist, aga samas on ka neid kurbi näiteid, et energia kulub «karjumisele», kuniks õhk otsa saab, ja ükski pea ei liigu millimeetritki teema olulisusest ja kiireloomulisusest aru saamise suunas. Samas on teadus korduvalt tõestanud, et ükskõik kui hulle prognoose või mudeleid tuleviku kohta ei avaldata, inimesi see liigutama või vajalike muutusi tegema ei pane. Ja väga raske on tekitada muutusi, kui puudub usk tulevikku. Arvan, et kunstnike ja laiemalt loovinimeste roll on selles osas suunata ühiskondlikku fookust ja ergutada teadlikkust selles osas, et oleme üks ökosüsteem miljardite loomsete, taimsete ja muude organismidega ning meie, inimesed oleme liiga kaua kogu ülejäänud maailma häbitult ekspluateerinud. Kui me tunneme millegagi või kellegagi seotust, siis me tavaliselt armastame seda ja kui me armastame seda, siis peaks olema ka suurem tahe teisi kaitsta. Siin Vaskjalas loongi taolist objekti, kasutades punumistehnikat. Teos ei ole mõeldud ainult n-ö «kenaks vaatamiseks», vaid loodan, et sellest saab varjupaik putukatele, lindudele või pisematele loomakestele, kui nad on selle kohalolu omaks võtnud. Inimesed saavad selle juures istudes ja mõeldes teose tähendusest, veeta aega Maaga ja loodan, et see aitab huvilistel taasluua sidet loodusega.