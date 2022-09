MINA ELASIN SIIN ⟩ Tammetaguse. Minu kodus on lilled, heinamaa, päikesepaiste ja rootslaste kuld

Siiski – heinamaa. Seal käivad metskitsed ja rebased ja jänesed ja sookured. Ükskord olid isegi põdrad ja Leidal käis karu kompostihunnikus tuhnimas! Tal on kompost heinamaa servas, sellepärast. Mina olen ainult jõe ääres mudas karu jälgi näinud, aga ükskord nägin metsatukas tervet karja metssigu, täitsa tee ääres. Süda pidi rinnust välja kargama, nii hirmus hakkas. Ma ütlesin, et ei julgegi enam sinna minna, äkki on karud ja sead ka samal ajal kohal, mille peale vanaema ütles, et põrguvärk, ega ei julgeks jah. Või äkki kargab hoopis ilves puu otsast kaela.

Tegelikult ma olen ikka käinud pärast seda vahejuhtumit ka, et jõge vaadata. Noh, et kas on midagi põnevat või nii. Jõgi tuleb Estonia kaevandusest läbi või algab sealt, täpselt ma ei teagi, aga igatahes kaevandus mõjutab veetaset, nii et mõnikord on vett palju, teinekord on ainult kokkukuivanud nire. Seda ma ütlen alati teistele ka tagasi tulles, et kui palju vett oli. Ühes kohas läheb üle jõe üks enam-vähem sild, vahepeal olid selle asemel ainult kaks betoonpalki, mille peal sai turnida ja vastupidiselt ootustele ei kukkunudki keegi jõkke. Kui jõge enam vaadata ei viitsi, siis kaevanduse tuhamäed paistavad ka meile ära. Estoniast vastassuunda jääb aga vaatetorniga Iisaku mägi, mis on päris mägi ja mille kohta Memm tavatses öelda, et see püüab pilved kinni ega lase vihmal Tammetagusele sadada.