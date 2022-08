INTERVJUU ⟩ Bayraktaride ostmiseks miljoneid kogunud Ukraina blogija: hea venelane istub kodumaal

Üsnagi. Täiesti mugavalt.

Kas venelased pöörduvad sinu poole rumalate küsimuste või ähvardustega?

Esimesel kuul oli selliseid, nüüd on nad kadunud. Nad pole enam ammu organiseerunud. Aeg-ajalt ründavad mu kontot ja see on kõik.

Aga meie enda leeri inimesed?

Enamasti on sellised pöördumised seotud Bayraktaride jaoks raha kogumise saagaga. Aga need pole ainult sellised inimesed, kes igal pool reetmist näevad. On ka selliseid, kes ise rahvarahastuses ei osalenud ja üritavad nüüd kõigile tõestada, et nemad on kõige targemad, aga need, kes annetasid, on narrid.

Nii et nad tekitavad lihtsalt lärmi ja kogu lugu?

See oli, ütleme, kokkusattumus. Inimesed, kogu ühiskond, on enneolematult kurnatud. Sellise kurnatuse mõjul on väga lihtne hakata igalt poolt reetureid otsima, isegi nende seast, kes meie leeri sõjas päriselt aidanud on. Seda on nii palju, et inimesed jäävad sellest sõltuvusse.

See on omamoodi psühhoos; paljude jaoks on seda kõike lihtsalt liiga ränk taluda... Aga mina näen seda asja nii, et on sõda, mida peetakse lahinguväljal, ja siis on veel sõda, mis toimub meediaruumis. Infosõjast rääkides — kuidas sulle tundub, kas me oleme olnud selles edukad?