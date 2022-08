TARBIJA18 ⟩ Väldi psilotsübiinimürgistust! Tunne kohalikke seeni: terav paljak ja harilik sitaseen

Hallikas sõnnikuseen ehk Panaeolus fimicola Foto: Vello Liiv / Tartu Ülikooli loodusmuuseum / eElurikkus

Wikipedia põhjal võib lisada, et hallikas sõnnikuseen ilmub tihti külma vihma ajal või järel. Eestist on seda leitud 12 korral ning tervelt 8 korral asukohaga ka kaardile kantud. Õnneks täpsustab Stamets, et tegemist ei ole suuri psilotsübiini koguseid sisaldava seenega: «Looking very much like a Psilocybe, especially in side view, this species is a latent producer of psilocybin, meaning that in some collections, upon analysis, reveal a small amount of active indoles while other collections are devoid of them.» (lk 76) Tema sõnutsi võib täheldada sünonüümiat hallika sõnnikuseene ja musta sõnnikuseene vahel.

Panaeolus sphinctrinus ehk kelluk-sõnnikuseen

Eestis tuntud ka kui kahkjas sõnnikuseen ehk Panaeolus papilionaceus. Kelluk-sõnnikuseene kübar on «munajas kuni kellukjas, näsaga, diameetriga 1–4 cm, sile, matt, märjalt hele- kuni tume-pruunikashall, kuivalt valkjashallikas, servas loorijäänustest õrnalt valgehambuline.» Seene eoslehekesed on «hallid kuni mustad.» Seene jalg on 6–14 cm pikkune ja 1–3 mm paksune, «valge kirmega, hele-hallpruun kuni tumepruun, alusel valgeviltjas.» Seeneliha on «kreem», maitse mahe, lõhn «nõrga seenelõhnaga». Kelluk-sõnnikuseent leidub: «Vanal veise-, hobuse- ja lambasõnnikul rohumaadel parkides, teeservades; suvest sügiseni. Esineb ka Eestis.» Mürgine. (SE, 260)

Kelluk-sõnnikuseen ehk Panaeolus sphinctrinus Foto: Alan Rockefeller / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Elurikkus.ee järgi on seda leitud 13 korral koos täpse asukohaga ning ettevaatlikud võiksid olla eelkõige Saaremaa elanikud. Stamets on vahepeal täiesti hullunud ning teatab, et sõi 30 sõnnikuseent ära: