EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Sa oled ema ja sul on puhkus ja need neetud lapsed

Mul on kaasaegne mees, see tegi aiast elurikkuse peenra, see tähendab seda, et kogu jama, mis pea maa seest välja ajab, saab rahumeeles ja vabalt vohada. Olen mõelnud siia mehe rõõmuks Sosnovi karuputke kultiveerida, aga lapsed hakkavad üksteist nende jurakatega peksma, karuputke mahl on söövitav ja siis mul ei enam ole võib-olla sellisel kujul lapsi.

Naabrinaine niidab aia taga muru, kuum suvi ei hoia tal just liiga palju riideid seljas, tänapäeva bikiinid on suht mitte midagi suht mitte millegi peal. Naabrid ei käi kodust väljas, puhkamas, isegi rannas mitte, kastavad endid voolikuga. Neil on siin endi jaoks kõik olemas.

Et ühesõnaga. Meil on ka siin kõik olemas. On rohkemgi, kui vaja. Aga ilmselgelt ei ole meil kõigest olemasolevast hoolimata võimalik oma kolme last siin piisavalt tegevuses hoida.

Leidlik ema asub tegutsema. Puhkus. Miks mitte. Otsustatud. Autosse ja koos peretuttavatega Peipsi äärde. Seal on ilus mets, kaunis rand ja imeilus puhkemaja. Ma tean, mis Peipsi ääres on. Keskmise lapse järsult alanud kõhuviirus lõpetas selle idülli enne, kui see alatagi jõudis. Jõudsime Kuremäe kloostris ära käia, siis sõitsime, pasarada taga, koju tagasi. Oligi puhatud.