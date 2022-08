MINA ELASIN SIIN ⟩ Annelinn. Anne hubane betoondžungel

Kuid tegevuse leidmiseks ei pea Kesklinna poole kiikama. Annelinnas on kuhjaga huvitegevust, spordihalle ja avalikke korvpalli- ning mänguväljakuid. Nimekirja on lisandunud ka veel Apollo kino ja uuenenud Mõisavahe perearstikeskus. Poekettidest on Annelinnas esidatud vist kõik peale Grossi kaupluse, kuid ka see on Annelinna piirist kiviviske kaugusel üle Turu silla. Kui on tuju, siis käin Saare Maximas või siis Eedeni Coopis või võtan ette pikema jalutuskäigu Prismasse. On olemas ka veel Selver, Rimi ja Lidl ja veel 3(!) pisemat Maximat. Kuid kui peakski tekkima soov Kesklinna minna, siis ka see on lähedal, bussiga alla kümne minuti ja jalutuskäiguna umbes mõnikümend minutit.