TRELLIDE TAGANT ⟩ Elu uues Tallinna Vanglas – puuvilju kooritakse lusikaga ja soe võiku valmib pesukausis

Üldiselt jaguneb rahvas nõnda, et neid normaalseid ja ambitsioonikaid on umbes kolmandik ning ülejäänud rahvas Ülo sõnul väga tähelepanu ei vääri. Nad on selline seltskond, kelle jaoks on vangla elustiil ja subkultuur ning kes vabanemise korral suuremaid ambitsioone endale ei sea. Enamasti tulevad nad alati tagasi, isegi kui lühikeseks ajaks, näiteks iga poole aasta tagant paari kuuks joobes juhtimise eest.

Enim on sellise suhtumisega rahvast pisivaraste seas, kuna tihtipeale on just pisivargad juba fentanüülist ja teistest opiaatidest niivõrd sõltuvuses, et illegaalse kraami hankimise ümber on koondunud kogu elu missioon ja tegevustik. Doosi pärast varastajatel on enamasti kõige kitsamad väljavaated ning seepärast väldib ambitsioonikam osa sektoris istujatest nendega liigset suhtlemist. Üks pedofiil oli seal ka, keda ootuspäraselt kiusati, kuigi üsna tagasihoidlikult – näiteks ei lastud õhtuti telefoni juurde või venitati enda kõne meelega sektori sulgemiseni, kui nähti, et ta on järjekorras järgmine. Tema sai oma pisikese patu eest aja juba istutud ja on taas väljas. Karistus oli laste väärkohtlejatele kohaselt üsna lühike.