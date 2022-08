MINA ELASIN SIIN ⟩ Paide. Vanasti käisid Paides veel suvetuurid

Paide meeldib mulle peamiselt seetõttu, et ta on päris linn. Kuigi pooled majad on vanad, puust ja lagunenud, ei ole Paide elutu ja kunstlik Tallinna lähiümbruse eeslinn, samuti pole ta mingi Harju- või Raplamaa raudteeasula, kuhu kolitakse ainult sellepärast, et Tallinnasse ei jõuta omale elamist osta. Meil on kirik, kindlus, mitu poodi, keskväljak, haigla ja isegi paar kuud on veel teatrit (nutan, karjun, oksendan). Eelkõige meeldib mulle, et Paide ei ole Türi. ¹

Mulle meeldib, et Paide inimesed üldiselt ei häbene oma päritolu ja mulle tundub, et vahel räägitakse lausa uhkusega sellest, kuidas siit pärit ollakse. Paide way, õige paidelase tunned ära selle järgi, et ta kunagi ei ütle, et Arvo Pärt on Paidest pärit. Õige paidelane räägib sulle õhtu jooksul kümme korda, et Ans. Andur, Kali Briis ja Nevesis on Paidest pärit ning et kohalik hümn on Paradoksi «Ära möödu must lähedalt». Üks kuulus räppar on ka, aga, kujutad sa pilti, ma ei ütle kes.