AJALUGU ⟩ Kas me oleme eestlased või maarahvas?

Eestiga seotud nimed eestlaste ja Eesti alade tähistamiseks on olnud väljamaa ajaloolaste ja kirjameeste tarvel pikemat aega. Esimest sellist nimevormi mainib Rooma ajaloolane Tacitus oma 98. aasta teoses «Germania». Nimi esineb aestii kujul, kirjeldades ilmselt Preisimaa aladel elavaid balti või germaani hõime. Võib eeldada, et algselt kasutati seda nime terve Läänemere idaranniku kirjeldamiseks ning alles hiljem eestlaste asumaa jaoks. Nimi on ilmselt pärit mõnest germaani keelest ning tähendas «ida» (vanapõhja austr, tänapäeva inglise keeles east). Hiljem on nime palju kasutanud skandinaavia saagad kujul Aistland ja Eistland, siis juba päris Eesti alade kirjeldamiseks. Ka sakslased on meid eestlasteks pikemat aega kutsunud, sakslane Liivimaa Hendrik tõlkis nime ladina keelde Estonia kujul, kust see on edasi jõudnud ka inglise keelde. Saksa keeles on Eestimaa olnud aga Estland või Ehstland ja eestlased Esten või Ehsten. Sealt võtsime ka meie selle nime.

Meie endist nime olete ilmselt varem juba kuskil kuulnud – me oleme maarahvas, meie keel on maakeel ja meie maa on Maavald. Selle nimevormi täpne vanus ei ole paraku teada, ent selle vanusele viitavad sarnased nimetused meie sugulasrahvastel. Vadjalaste omanimetuse vad́d́alaizõd kõrval kutsuvad nad ka end nimega maavätši ehk maavägi, vägi kui rahva tähendusega. Ka vadja keele teisendnimetus on maatšeeli ehk maakeel, «räägin vadja keeles» on «pajatan maassi». Isurid on ka tarbinud maa nime oma keele jaoks, nemad ütlevad «läkkään maaksi». Mansid, meie kaugem sugulasrahvas, on oma nimetusena kasutanud ka sõna maahum ehk maamees. Nime vanusele eestlaste seas viitab 6. sajandit kirjeldav islandlase Snorri Sturlusoni kirjutatud Ynglingite saaga, kus eestlaste kohta on kasutatud sõna sýslykind, otsetõlkes maarahvas. Eestlase sünonüümina on setu ja Vaivara kihelkonna murdes esinenud ka sõna maalane – maalanõ ja maalaine vastavalt.