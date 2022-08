AGROGASTRO ⟩ Kuidas me Voka soolikafestivalil black metali saatel hüljest sõime

Mis selle lõuna ja õhtusöögi hinnaks tuleb? Kuidas see ennast ära tasub? Just oli Haapsalus Nick Cave'i kontsert. Pilet oli 60 eurot, 25 läks kütuse peale. Kui nii võtta, siis Youtube'is oleks täiesti tasuta Nick Cave'i saanud ja nõrkemiseni. Söögiga sama – pelmeenid on sügavkülmas, hapukoort on ka, õhtuks praeks paar viilu maksa ja lõikaks salati kõrvale. Kõik on nii, kuidas inimene seda võtab ja milles ta väärtust näeb.

Vokas on soolikafestival! Me ei tea veel, mis meid ees ootab. Peensool jämesooles? Või soolakäärsool? Me teame ainult, et see ei ole massiüritus, peoperemees on kutseid jaganud ainult oma FB-lehel ja veidi suusõnaliselt siia-sinna. Liiga suur rahvamass tähendaks tööd, aga hinnatud Narva-Jõesuu restorani Franzia peremehel pole täna suuremat teenimisplaani, vaid soov endalgi vähem pliidi ees toimetada ning rohkem inimestega suhelda. See on Indreku viis sõpradega väljas söömas käia.