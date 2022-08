EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Keegi ei taha filmida keskealiste meeste pidutsemist

Olen keskealine mees ja hakkasin mõtlema, et mis mind häirib või kas üldse häirib. Twerk'imine oli muidugi alla igasugust arvestust, aga see selleks. Pigem kurvastas mind hoopis midagi muud ja mõistsin kogu tragöödia sügavust. Poliitikute kõige suurem «kurb lugu» on minu jaoks, et väga keeruline on usaldada, kellega oma «kleidivöö/lips lõdvaks lasta». Teoreetiliselt peaks iga poliitik enne pidu korjama oma tuttavatelt ja sõpradelt (kui neil üldse neid on) ära kõik nutiseadmed ja videote salvestamiseks mõeldud jubinad. Peale seda alles võib «kleidivöö/lipsu lõdvaks lasta». Ilmselt on see üks paljudest põhjustest, miks ma inimesena ei soovi poliitikas üldse osaleda ega olla sellega osaduses. Väga raske on elada vaimses olekus, kus Sa vaatad kõiki võimaliku reeturina. Kui kõik tunduvad Su ümber Juudad, siis Paldiski mnt pole enam kaugel.